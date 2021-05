"Uzvarēt šādā konkurencē ir patīkamāk." Gints Andžāns par uzvaru šovā "Balss maskā"

Viesojoties TV3 raidījumā "900 sekundes", Andžāns par uzvaru izteicās šādi: "Es jūtos pagodināts no skatītāju puses par novērtējumu - ne tikai vakar, bet visu 10 nedēļu garumā. Es jūtos pateicīgs, ka man bija tas gods startēt kopā ar Lindu [Dinsbergu, Saules meitas maska - red.] un Aiju [Vītoliņu, Fēniksa maska - red.], uzvarēt šādā konkurencē ir 12 tūkstošu reižu patīkamāk, jo meitenes to dara tik brīnišķīgi, ka mans lepnums un gods par to, ka es uzvarēju, mijas mazliet ar to, ka mazliet kauns, jo meitenes tiešām bija pelnījušas šo balvu arīdzan."