Vardarbībā pret savu sievu tiek vainots viens no grupas "Singapūras satīns" dalībniekiem

"Sveiki! Esmu pieņēmusi lēmumu aiziet no vardarbīgām attiecībām. Šobrīd tieku joprojām par to sodīta no vainīgā puses ar klaju mūsu bērnu ignorēšanu, arī no finansiālās puses. Jā, es esmu sazinājusies un rīkojusies kā visi iesaka darīt - policija, NVO, advokāti utt., bet parādi kāpj, uz darbu netieku, jo mazākais vēl par mazu priekš dārziņa, auklītes vajag, situācija neapskaužama un palīdzība nekāda," vietnē "Twitter" 10. maijā rakstīja “Tea Tree” improvizācijas teātra dibinātāja un vadītāja, kā arī divu bērnu māte Mairita Rosicka, kura, kā noprotams, ir laulībā ar grupas "Singapūras satīns" mūziķi Kristapu Strūbergu.