Šteinberga piedzīvo zaudējumu Turcijas čempionāta finālā un tiek pie sudraba medaļas

Šteinberga nospēlēja 31 minūti un 16 sekundes, kuru laikā grozā raidīja tikai vienu no 13 metieniem no spēles. Viņa trāpīja vienu no desmit divpunktu metieniem, bet garām mērķim lidoja visi trīs tālmetieni. Šteinberga izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pa reizei kļūdījās un pārķēra bumbu, kā arī trīsreiz tika nobloķēta. Basketboliste nopelnīja četras personiskās piezīmes, pretinieces izprovocēja uz trim pārkāpumiem un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu viens, kā arī otru sliktāko +/- rādītāju spēlē -17.