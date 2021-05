Politologs: Valdošās koalīcijas partijas ir samierinājušās, ka NA iegūs ekonomikas ministra posteni

Runājot par reālo perspektīvu, kas saistīta ar pašreizējiem politiskajiem notikumiem, Rozenvalds kā vienu no variantiem pieļāva, ka varētu saglabāties līdzšinējā valdība ar jaunu ministru amatu sadali, kas jau ir sākusies. Tomēr neskaidrs esot jautājums par to, vai valdības koalīcijā paliks "KPV LV". Politologs atzīmēja, ka nerunā par Saeimas deputāta Ata Zakatistova grupas piecinieku, kas viegli varot pārvērsties arī četriniekā.

"Pašreiz tie ir minējumi un atklāti jautājumi, kā tas viss izveidosies pirmdien. Pašreiz tie argumenti, kas skan no "KPV LV" puses, maigi izsakoties, ir diezgan nevarīgi, jo uzstāt uz to, ka viņiem kādreiz ir bijis sadalījums, rēķinoties ar to, ka viņi bija 16, bet tagad palikuši vien pieci un ka viņi var pretendēt uz tiem pašiem trīs ministru posteņiem, manuprāt, nav visai reāli," sacīja politologs.

Viņš piebilda - gadījumā, ja "KPV LV" no valdības aizies, viens no Zakatistova piecinieka - Aivars Geidāns - zaudēs savu vietu Saeimā, jo to viņš ieguva uz laiku, kamēr Petraviča ir labklājības ministre. Līdz ar to Zakatistova piecinieks varot pārvērsties par četrinieku, jo pieļaujams, ka Petraviča nebūs Zakatistova sabiedrotā.