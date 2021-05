Dzintars norāda, ka "KPV LV" pieļāvusi politisku kļūdu

Politiķis uzsvēra, ka viena būtiska epizode piektdien notikušajās partneru sarunās bija NA uzdotais "atslēgas jautājums", vai partiju ieskatā līdzšinējais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) savu darbu ministra amatā darījis slikti. Neviens no klātesošajiem neizteica, ka darbi būtu bijuši veikti slikti, turklāt redzams arī pozitīvs novērtējums no nozares.

"Jautājums ir par to, kas ir noticis tāds, ka ministrs jāmaina. Vienīgais arguments - ka iekavās pie uzvārda raksta NA, nevis "KPV LV", un ka tā ir rakstīts sadarbības līgumā. Trīs partijas, arī NA, pateica, ka tas ir absurds arguments, turklāt "KPV LV" pārstāvniecība samazinājusies līdz pieciem. Ja šajos apstākļos mēs turētos pie līguma burta, tas būtu līdzīgi, kā kādās citās absurdās situācijās," sacīja Dzintars.

"NA uzskata, ka jo mazākas ir kopējas pārmaiņas, jo drošāk un stabilāk ir valstij krīzes laikā kopumā. Amatu pārdales, visticamāk, būs vairāk nekā viena. No koalīcijas vairākuma jūtu atbildīgu attieksmi pret šo jautājumu," teica Dzintars.

Kā ziņots, valdības koalīcijas partneri šodien pārrunās iespējas mainīt ministru portfeļu sadalījuma proporciju, izriet no politiķu paustā pagājušās nedēļas beigās.

Jautājums par iespējamu proporciju pārdali valdībā tika aktualizēts pēc tam, kad "KPV LV" savulaik virzītais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs mainīja politisko piederību, pārejot uz NA. "KPV LV" Saeimas frakcija nolēma atsaukt viņu no ekonomikas ministra amata, kas neapmierināja NA. Turklāt līdz ar Vitenberga atsaukšanu no ministra amata "KPV LV" frakcijas pameta vēl četri deputāti, līdz ar to šīs frakcijas rindas kopš valdības izveidošanas ir sarukušas vairākkārtīgi.