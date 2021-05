Atklāts patiesais iemesls, kāpēc Bils Geitss pērn aizgāja no "Microsoft" padomes

FOTO: Matthew Knight/Pool via REUTERS/File Photo

ASV tehnoloģiju kompānijas "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss pagājušajā gadā aizgājis no uzņēmuma uzraudzības padomes, jo viņam pirms apmēram divdesmit gadiem bijušas romantiskas attiecības ar kompānijas darbinieci, ziņo laikraksts "The Wall Street Journal". Pērn "Microsoft" informēja, ka Geitss aiziet no uzraudzības padomes, lai vairāk laika veltītu labdarībai.