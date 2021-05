Starptautiskajā bērnu uzticības tālruņu dienā aicina stiprināt tālruņu iespējas

Daudziem bērniem un jauniešiem bērnu uzticības tālrunis ir vienīgais pieejamais atbalsts, kas ir vēl jo svarīgāk turpinošās ārkārtējās situācijas laikā, Aicinājumā rīkoties uzsver asociācija. Aizvadītajā gadā bērnu uzticības tālruņi ir atbildējuši uz gandrīz 2 000 000 zvanu, kur būtiskākās tēmas bijušas saistītas ar vardarbību un garīgās veselības jautājumiem. Būtiska daļa zvanu bijusi veltīta arī pandēmijai un ar to saistītajiem ierobežojumiem, attiecībām ar ģimenes locekļiem un bažām par savu fizisko veselību. Asociācija uzsver, ka jaunajos apstākļos uzticības tālruņi spējuši ātri pielāgoties attālinātā darba realitātei.

Mobilo sakaru operatori, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi un sociālo mediju platformas savukārt uzrunātas, mudinot aktīvi izmantot savas iespējas, lai izplatītu informāciju par uzticības tālruņu pakalpojumiem, piedāvāt mūsdienīgus tehnoloģiskus risinājumus, kas palīdzētu saglabāt pakalpojumu kvalitāti attālinātā darba režīmā, iespēju robežās samazināt izmaksas, kā arī turpināt aktivitātes, lai pasargātu bērnus no visa veida vardarbības.

Starptautiskā bērnu uzticības tālruņu asociācija ir globāls tīkls, kas sastāv no 166 bērnu uzticības tālruņiem 139 valstīs un teritorijās. Ar pilnu Aicinājuma rīkoties tekstu var iepazīties Voices during the Covid-19 Pandemic - Child Helpline International.