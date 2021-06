Daudzi no iespējamiem globālas katastrofas riskiem cilvēcei ir vairākkārt atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos nekā citi. Asteroīdu ietriekšanās, supervulkānu izvirdumi un klimata pārmaiņas tiek atainotas arī Holivudas filmās.

Katrs no šiem katastrofālajiem gadījumiem pagātnē ir nodarījis postošas sekas dzīvotnei uz planētas Zeme . Tomēr daudzi cilvēki pat nenojauš, ka mūsu ikdienas dzīves "aizkadros" virmo jauni globāli draudi, kas spēj iznīcināt visu dzīvo. Šos draudus pastiprina cilvēka neapturamā vēlme pēc materiālajām vērtībām.

Paskatieties apkārt - jūs ieskauj materiāli priekšmeti - neatkarīgi no tā, vai tie ir nepieciešami jums vai nē.

Katrs materiāls, ko mēs patērējam, lēnām iztukšo Zemes resursus un degradē mūsu planētas veselību. Ja to neņemam vērā, vai pastāv risks, ka cilvēku - patērētāju - daba var Zemi pārvērst par neapdzīvojamu planētu? Vai mums pietiks gribasspēka, lai to apstādinātu pirms nebūs jau par vēlu?

Cilvēku uzsāktais ģeoinženierijas process paātrinājās, kad tāds materiāls kā betons kļuva plašāk pieejams. Šī ir viena no galvenajām masām, kas veido antropogēnās masas pieaugumu. Pat pirms aptuveni 60 gadiem sākušies cilvēku lidojumi kosmosā izraisījuši katastrofālu piesārņojuma problēmu. Paralēli tam mēs varam novērot ledus kušanu pie polārlokiem un mūžīgajos ledājos, kā arī globālās temperatūras celšanos.

Vai cilvēki ģenētiski ir būvēti sevi iznīcināt?

Kaut kādu iemeslu dēļ jaunu lietu radīšana kļuvusi par dievišķu vārdu kolektīvajā cilvēku psihē. To var redzēt visos cilvēku centienos, sākot no seniem stāstiem līdz mūsdienu pētniecības un attīstības telpām. "Sākumā Dievs radīja debesis un Zemi..." rakstīts Bībelē. Cilvēki radīja nosacījumu, ka kaut kā jauna radīšana ir jēgpilns dzīves mērķis un tas ir vienīgais veids, kā veicināt viņu ambīcijas. Tomēr mēs aizmirsām pateikt, kad vajadzētu ar to piebremzēt.