"Laimīgu ceļu! Vai pašiem nav bail?" Ar dažādiem plakātiem neliels pulciņš Latvijā dzīvojošo baltkrievu pie vēstniecības Rīgā "atvadījās" no diplomātiem

Latvijas vēstniekam Baltkrievijā, kā arī gandrīz visiem vēstniecības darbiniekiem, izņemot vienu, kuram ļauts Minskā pieskatīt vēstniecības ēku, otrdien bija jāpamet Baltkrievijas teritorija. Arī kaimiņvalsts diplomātiem otrdien bija jāatstāj Baltkrievijas vēstniecības Rīgā telpas. Lai paustu atbalstu Lukašenko režīma vajātajiem, pie Baltkrievijas vēstniecības bija pulcējušies daži Latvijā esošie bēgļi no Baltkrievijas.

pauž patvēruma meklētājs no Baltkrievijas Vitālijs Ostrovskijs.

Radions Begļaks, kurš Latvijā patvērumu radis pēc piedzīvotajām represijām dzimtenē, cer, ka ES stingrāk reaģēs uz Baltkrievijā notiekošo: "Ir apnicis – viņi aizgāja pie Latvijas vēstniecības, mēs atnācām pie viņu. Mēs ļoti satraucamies par Romānu – tas, kas notika ar lidmašīnu bija gaidāms. To, ka Lukašenko ir terorists, visi baltkrievi zina, bet, kad to sapratīs Eiropas līderi, nezinu, cerams, ka ātri. Ir laiks gāzt šo varu, atbrīvoties no šā trakā cilvēka."