Politologs par Baltkrievijas sagrābto lidmašīnu: Šo gadījumu var skatīt arī kā Lukašenko "palīdzību" Putinam

Tāpat pētnieks vērsa uzmanību uz to, ka karoga nomaiņa netika veikta kādā oficiālā valsts institūcijā, bet gan publiskā telpā, kur karogu nomaiņa nav vērtējama kā politisks vai valstisks akts, uz ko norādījis arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), proti, ka tā bija Rīgas domes iniciatīva, kuru viņš atbalstīja arī ar savu klātbūtni.

"Profesionālā valodā to varētu nosaukt par politisko sabiedrisko attiecību jeb publiskās diplomātijas darbību, kas iegūst plašu skanējumu masu medijos. Tas ir simbolisks solidaritātes akts ar Baltkrievijas opozīciju. Jāpiebilst, ka Lukašenko baltsarkano karogu ir pasludinājis par "nacistisku simboliku", un te jau vairāk ir runa par politiskajiem simboliem un to izmantošanu," skaidroja Skudra.

Jautāts, kāpēc no trijām Baltijas valstīm Lukašenko izvēlējās izraidīt Latvijas diplomātus, politologs skaidroja, ka tas, visticamāk, bijis subjektīvs lēmums, jo Lukašenko rīcība nereti esot histēriska bez racionāla pamatojuma. Skudra pieļāva, ka tas, iespējams, ir saistīts arī ar to, ka Latvija atteicās kopā ar Baltkrieviju rīkot pasaules čempionātu hokejā.

Tāpat pētnieks vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas vēstnieks un diplomāti netiek pasludināti par valstij nevēlamām personām respektīvi jeb "persona non grata", jo viņi no Baltkrievijas izraidīti līdz "attiecību normalizācijai". Skudra pieļāva, ka pēc Krievijas Valsts domes vēlēšanām un militārajiem manevriem "Zapad 2021", kaut kad ap Ziemassvētkiem, attiecības konsulārā līmenī varētu atjaunoties, bet maz ticams, ka Baltkrievijā šogad atgriezīsies Latvijas vēstnieks.