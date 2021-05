Māris Liopa: Ko nozīmē "zaļā domāšana", kam aiz muguras stāv politiķi un bankas?

"Ierasti par naudu parasti pārmetošā tonī izsakās vides nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji, kas, kā izsakās gan paši, gan to piemin arī ar vides jautājumiem saistītie profesionāļi, uzņēmušies valsts funkcijas vides aizsardzībā. Vai un ciktāl tas ir saprātīgi un valstiski pareizi, ir cits jautājums. Bet! Runājot par Latvijai svarīgo: cilvēkiem, darbu un naudu, tieši pandēmijas gads ir parādījis, ka tie mums ir nepieciešami, svarīgi un valsti gan uzturoši, gan stabilizējoši. Par ko gada laikā lielākoties spriedis Ministru kabinets? Par atļauju vai liegumu strādāt, par atbalstu, pabalstu, par cilvēkiem utt.

Runājot par 31 neatkarības gada pieredzi, tieši ar vidi saistītajos vai tai tuvajos jautājumos redzam virkni netālredzīgu lēmumu, piemēram, mazie HES, piemēram, dzelzceļa līniju slēgšana un tai sekojošā sliežu demontāža, piemēram, mikroliegumu sistēmas izveide, kas atšķirībā no Nacionālā mežu monitoringa netiek kontrolēta, piemēram, neprofesionāļu iejaukšanās izglītībā, kur nereti pat matemātikā vai literatūrā dominē vides NVO ļaužu īpaši šaurais skatījums uz valsti.

Neskatoties uz Zemkopības ministrijas, lauksaimniecības un meža nozares vairākkārtējiem aicinājumiem skaidri un saprotami runāt par Latvijas resursu (zemes, meža, kūdras utt.) izmantošanu saistībā ar valsts attīstību, vides aizsardzību un, pats svarīgākais, cilvēku vēlmi še dzīvot un strādāt, VARAM atbildīgās amatpersonas ilgāku laiku izvairījušās un turpina izvairīties no konkrēta plāna: tik sargāsim, to neskarsim, tur strādāsim. Šāda plāna nav. Ir frāzes, kuras ministrijas ierēdņi apguvuši no Eiropas Savienības institūciju gaiteņos lietotās valodas, kas neizsaka neko, bet skan... Latviešu tautas parunā tālu skan kas?