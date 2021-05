"Tas sāpēs!" Maiks Taisons atklāj, kādu padomu viņš dotu sev 20 gadu vecumā

Leģendārajam bokserim karjeras laikā vairākkārt nācās stāties tiesas priekšā, strādāt ar promoteri, kas viņu nekautrējās apkrāpt, izciest diskvalifikāciju, kā arī cīnīties ar daudz un dažādiem citiem apstākļiem, no kuriem, protams, arī varēja izvairīties.

Sarunā ar pieredzējušo žurnālistu Pitu Taisonam tika vaicāts, ko viņš teiktu 20 gadus vecam Dzelzs Maikam: "Tas [karjeras turpinājums] sāpēs. Tas būs ļoti, ļoti sāpīgi. Būs ļoti slikti. Bet es izdzīvoju bailes. Es esmu no Bronsvilas Bruklinā. Es esmu tas, kā izskatās bailes. Paskaties uz mani."

"Ja tā padomā, visi no manis baidās. Es, visticamāk, no viņiem [apkārtējiem] ir bail tūkstoš reižu vairāk, nekā viņiem no manis. Tāpēc es arī esmu tik agresīvs," piebilda bokseris.