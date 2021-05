Pandēmijas laikā, tik daudz laika pavadot mājās, ledusskapis šķiet vilinošs visiem - kā lieliem, tā maziem. Tā rezultāta pieaug vecāku skaits, kas nobažījušies par savu bērnu pēkšņo svara palielināšanos - vecuma īpatnības vai pirmais signāls jau nopietnākai problēmai? Pēc sertificētas uztura speciālistes Lizetes Pugas novērojumiem - lielākais svara pieaugums šajā laikā bijis 50 kilogrami, un sarunā ar portālu "Apollo.lv" speciāliste norāda, ka no šāda iznākuma var izvairīties, laicīgi piedomājot pie saviem ikdienas paradumiem.

Kā saprast, ka manam bērnam ir liekas svars, kā par to runāt un kā risināt? Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uztura speciāliste Lizete Puga norāda, ka, pirmkārt, vislabāk ir rādīt labu piemēru jau no mazotnes, bet, ja vērojams svara pieaugums bērniem vai pašiem, to ignorēt nevajag, un veselīgus paradumus ieviest savā ikdienas dzīvē nekad nav par vēlu.