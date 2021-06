"Ikdienā mēs jau daudzus gadus Džimbas drošības programmā mācām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par to, ka nedrošās situācijās jāvēršas pie saviem “drošajiem cilvēkiem” - pieaugušajiem, kuriem viņi uzticas. Bet bieži vien mums nākas aizdomāties, vai katram bērnam vecāki ir viņa drošie cilvēki? Kampaņas laikā skaidrosim mūsu skatījumu, kāds ir bērnam drošs vecāks: tāds, kurš redz bērnu kā līdzvērtīgu cilvēku jau no mazotnes, patiešām sadzird viņu un nebaidās runāt par tēmām, kas bērna drošībai ir svarīgas," skaidro "Centrs Dardedze" prevencijas daļas vadītāja Agnese Sladzevska.

"Mēs paši varbūt pat nepamanām tās mazās lietas, kurās pārkāpjam bērna robežas – piespiežam neraudāt, izēst tukšu šķīvi, pagrūžam, kutinot nesadzirdam bērna “nē”, bet tieši šie it kā sīkumi veido bērna attieksmi pret savu ķermeni un kalpos par pamatu tam, vai bērns pieļaus savā dzīvē jebkāda veida vardarbību no vienaudžiem vai pieaugušajiem. Drošība attiecībās nav mazāk svarīga kā, piemēram, drošība uz ielas, tomēr mums pašiem bērnībā par to nemācīja, tāpēc šīs prasmes vecākiem nākas apgūt no jauna."