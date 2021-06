Latvijas izlase skaitļos: Pretpoli spēlē mazākumā un vairākumā

Viens no izlases klupšanas akmeņiem bija vājā vairākuma realizācija. Latvieši apakšgrupu turnīrā septiņos mačos vairākumā spēlēja 24 reizes, ar viena vīra pārspēku gūstot tikai divus vārtus. Vairākuma realizācija 8,33% bija vājākā starp visām 16 komandām, atpaliekot arī no apakšgrupu pastarītēm Baltkrievijas un Itālijas, kas realizēja attiecīgi 11,11% un 11,76% vairākumu. Visaugstākā efektivitāte vairākumā bija Šveicei, kas viena spēlētāja pārākumu izmantoja desmit no 28 gadījumiem jeb 35,71%.