Ģirģens, Šuplinska un Petraviča turpinās pildīt ministru pienākumus līdz jaunam valdības rīkojumam

Trešdien oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) rīkojums, ar kuru no šodienas Ģirģens, Šuplinska un Petraviča ir atbrīvoti no amatiem. No rīkojuma izriet, ka visi trīs pildīs ministru pienākumus līdz gaidāmajām izmaiņām valdībā.