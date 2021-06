Kā ķermenis cīnās ar infekcijām, kā strādā vakcīnas pret Covid-19 un kas ir to sastāvā? Uz šiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 vakcīnām, atbildes sniedz Eiropas Vakcinācijas informācijas portāls un Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs.

Kā ķermenis cīnās ar infekcijām?

Kā strādā Covid-19 vakcīnas?

Dažādu veidu vakcīnas darbojas dažādos veidos, taču visas nodrošina imunitāti. Visas vakcīnas pret Covid-19 sastāv no T-limfocītiem un B-limfocītiem, kas "atcerēsies", kā nākotnē cīnīties ar vīrusu.

Kā liecina Eiropas vakcinācijas informācijas portāls, vakcīnas stimulē imūnreakciju un organisma atmiņu par specifisku slimību, to neizraisot.

kas parasti izraisa saslimšanu, vai nelielu vīrusa vai baktērijas daļu. To dēvē par antigēnu.

Kad cilvēkam ievada vakcīnu, imūnsistēma atpazīst antigēnu kā "svešu". Tas aktivizē imūnsistēmas šūnas tā, lai tās nonāvētu slimību izraisošo vīrusu vai baktērijas un iegūtu antivielas pret to. Antivielas ir īpašas olbaltumvielas, kas palīdz nonāvēt vīrusu vai baktēriju.

Kad cilvēks vēlāk nonāk saskarē ar īstu infekciozu vīrusu vai baktēriju, viņa imūnsistēma to "atcerēsies". Tā ātri izstrādās pareizās antivielas un aktivizēs pareizās imūnsistēmas šūnas, lai tās nonāvē vīrusu vai baktēriju, aizsargājot cilvēku no saslimšanas.

Kādi ir vakcīnu pret Covid-19 veidi?

Vakcīnas darbojas, sagatavojot cilvēka imūnsistēmu (organisma dabisko aizsargsistēmu) konkrētas slimības atpazīšanai un aizsardzībai pret to.

Vakcīnas, kurās izmanto mRNS tehnoloģiju, aizsargā cilvēku no Covid-19 slimības, nepakļaujot vīrusam.

Virusālie vektori, ko izmanto vakcīnās, neietekmē cilvēka DNS un ar to neveido mijiedarbību.

Kā strādā dažādas vakcīnas pret Covid-19?

Kad cilvēkam ievada vakcīnu, dažas organisma šūnas uztver mRNA norādījumus un īslaicīgi producē S-proteīnu. Pēc tam cilvēka imūnsistēma atpazīs šo proteīnu kā svešu un radīs antivielas, un aktivizēs T šūnas (baltās asins šūnas), lai uzbruktu tam. Ja vēlāk persona nonāks saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu, šī cilvēka imūnsistēma to atpazīs un būs gatava pasargāt organismu no tā. mRNA no vakcīnas nepaliek organismā, bet noārdās īsi pēc vakcinācijas.