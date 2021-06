Dienesta romāni, laulības un traģēdijas. Populāru seriālu pāri arī šaipus ekrānam

No 2004. līdz 2012. gadam augsti vērtētā FOX medicīnas drāma "Doktors Hauss" (“House, M.D.”) apbūra gan skatītājus, gan kritiķus. Seriāls savulaik ir saņēmis divus Zelta globusus un vēl 55 citas balvas, un tā pamatā ir stāsts par ārsta, doktora Hausa, spožo prātu, odiozo personību, cīņu par cilvēku dzīvībām un pašam ar sevi.

Taču Hjū Lorijs jeb Dr.Hauss nevarēja iztikt bez savas komandas. TV drāmas gaitā izveidojās vairāki pāri, taču vienas no spilgtākajām attiecībām bija starp Dženiferas Morisones atveidoto Alisonu Kameronu un Džesija Spensera tēlu Robertu Čeisu. Abiem ekrāna varoņiem klājās kā pa kalniem un lejām – sākumā flirts un strīdi, kas pārtapa mīlestībā, kāzās, taču beidzās ar šķiršanos.

Eštons Kačers un Mila Kunisa ir viens no apspriestākajiem pāriem Holivudā. Viņi esot draugi no vidusskolas, kas reiz tikušies un tad pēc vairākiem gadiem atkal atraduši viens otru. Viņu gadījumā "vidusskola" bija populārais seriāls "Tas 70. gadu šovs" ("That 70s show"). Abi sastapās 1998. gadā un sāka filmēties seriālā, kurā attēlota sešu jauniešu dzīve 70. gados. Tajā laikā Kunisai bija vien 14 gadi, bet Kačeram – 19.