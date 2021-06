Uzzini, kā vietvaru vēlēšanas mainījušās pēdējo gadsimtu laikā

Pašvaldību principu pirmsākumi iesniedzas jau viduslaikos, kad Latvijas teritorijā pilsētas un to rātes organizēja vietējo dzīvi un bieži bija ļoti neatkarīgas no laicīgā valdnieka, tiesa gan, par pilsonisko līdzdalību mūsdienu izpratnē to vēl nevarēja saukt, skaidro Vēstures muzeja vēsturnieks Imants Cīrulis.