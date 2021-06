Satiksmes ministrija rosinās pārrunāt "covidpass.lv" lietderību

Kārtība pagājušajā gadā tika izstrādāta, jo bija trūkumi papīra anketas aizpildīšanai un policijai bija problēmas izkontrolēt to, vai ar privātajiem transportlīdzekļiem iebraucošās un ar kājām robežu šķērsojušās personas ievēro pašizolāciju.

Savukārt ES digitālais zaļais sertifikāts paredz atvieglot iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos ES Covid-19 pandēmijas laikā. Dalībvalstis jau var sākt to izsniegt un izmantot, un Latvija to jau dara. Sertifikāts kļūs pieejams visās ES dalībvalstīs no 1. jūlija.