Ekonomists: Pandēmijas dēļ ieviestie atbalsta pasākumi būtu jāpārtrauc vai jāpārveido lēnām

Viņš arī atgādināja, ka vienas no krīzes konsekvencēm ir arī valstu parāda līmeņa pieaugums, jo eirozonas parāda līmenis 2020.gadā ir pieaudzis par 14 procentpunktiem. "Latvijai tas, iespējams, nav pats svarīgākais jautājums, jo Latvijas parāda līmeņa pieaugums šogad tiek prognozēts līdz 47% no iekšzemes kopprodukta, kas joprojām ir relatīvi maz. Tomēr citu valstu parādu līmenis ir daudz augstāks, un šīm valstīm būs jādomā, kā no vienas puses nodrošināt vienmērīgu izstāšanos no atbalsta pasākumiem un tajā pašā laikā īstenot fiskālo politiku, kas nodrošinātu fiskālus buferus nākotnes krīzēm, kā arī nodrošinātu uzticēšanos sev finanšu tirgos," sacīja Štrauhs.