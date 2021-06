Sankcijas pret Baltkrieviju ietekmēs nākamās apkures sezonas cenas Baltijā, prognozē birža

Koksnes šķelda ir bijis viens no populārākajiem biomasas produktiem pēdējās divās apkures sezonās, lai gan pirms vairākiem gadiem biržā tā veidoja tikai aptuveni ceturto daļu no kopējā pārdotā biomasas daudzuma.

"Tas ir izraisījis ievērojamu šī produkta importa pieaugumu no Baltkrievijas, kur šis produkts patiešām ir labas kvalitātes. Ja nesenie notikumi Baltkrievijā ierobežos importu, spēja nodrošināt nepieciešamo augstākas kvalitātes koksnes šķeldu daudzumu biomasai Lietuvā un daļēji arī Latvijā kļūs diezgan ierobežota," uzskata Jonutis.

Iezīmējot nākamās sezonas tendences, Jonutis norādīja, ka pašlaik vēl ir grūti izdarīt precīzus aprēķinus - tikai 8% no ilgtermiņa biomasas līgumiem ir noslēgti uz nākamo sezonu, un tas ir maz, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu.

Starptautiskā biodegvielas birža "Baltpool" ir elektroniskās tirdzniecības platforma, kurā tiek veiktas standartizētu biomasas produktu izsoles. Lietuvā "Baltpool" organizē arī koksnes un siltumenerģijas izsoles un administrē sabiedrisko pakalpojumu saistības elektroenerģijas jomā. Pašlaik "Baltpool" darbojas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā un Dānijā. "Baltpool" ir daļa no Lietuvas valstij piederošās "EPSO-G" enerģijas pārvades un apmaiņas grupas.

Pēc Latvijas Atjaunojamās enerģijas asociācijas (LAEF) informācijas, biomasa ir nozīmīgs enerģijas avots energoefektīvā kombinētajā siltuma un elektrības ražošanā un centralizētajā siltumapgādē. Cietā biomasa ir visbiežāk izmantotais resurss atjaunojamās siltumenerģijas ražošanā, veidojot 90% no visas atjaunojamās siltumenerģijas un 16% no centrālapkures. Biomasa veido 18% no saražotās atjaunojamās elektroenerģijas.