"Telegram" ir viena no pasaulē populārākajām tērzēšanas lietotnēm un, iespējams arī visbīstamākā. Lietotnes dibinātājs ir Pāvels Durovs - Krievijā dzimis uzņēmējs, kurš vislabāk pazīstams ar to, ka ir dibinājis sociālo tīklu vietni "VKontakte". Daži 36 gadus veco Pāvelu dēvē arī par "Krievijas Zakerbergu", vēsta žurnāls "Der Spiegel".

Durova izveidotā ziņojumapmaiņas programmatūra "Telegram", kas ir instalēta 570 miljonos viedtālruņu, kopš Covid-19 pandēmijas sākuma ir bijusi populārāka kā jebkad. Miljoniem cilvēku šogad pārgāja no "WhatsApp" uz "Telegram". Kas ir šī lietotne un kāda komanda aiz tās stāv?

Birojs, kuru vairāku gadu laikā nav apmeklējis neviens "Telegram" pārstāvis

Daudz kas cits joprojām arī ir neskaidrs. Piemēram, darbinieku skaits ilgu laiku nebija zināms. 2020. gada janvārī video liecībās ASV tiesai Durovs sacīja, ka "Telegram" pamatsastāvā strādā no 25 līdz 30 cilvēki.

Andrejs Lopatins ir viens no dažiem bijušajiem darbiniekiem, kurš vēlas publiski sniegt informāciju, tomēr viņš rūpīgi izvēlas vārdus, apspriežot abus Durovus.

Savukārt bijušais darbinieks Antons Rozenbergs "Telegram" komandu raksturo kā Durova "kultu". Rozenbergs 2017. gadā izraisīja ažiotāžu pēc tam, kad viņš tika atlaists no vecākā programmētāja amata. Rozenbergs atklāja, ka "Telegram" ir cieša kopiena.

Globāls veiksmes stāsts

Lietotne "Telegram" ir īpaša arī ar izveidotajām funkcijām grupām. Neatkarīgi no tā, vai tā ir publiska vai privāta grupa, savā starpā var tērzēt līdz pat 200 000 cilvēku, turpretī vietnē "WhatsApp" grupās var būt ne vairāk kā 256 dalībnieki.

Varas iestādes ir bezspēcīgas, jo Durovs tām liedz piekļuvi lietotāju datiem. Viņš ir izveidojis "necaurspīdīgu" tīmekli, kurā ir grūti iekļūt iestādēm. Vecais un reti patiesais teiciens par to, ka internets ir nelikumīga vieta, patiešām attiecas uz "Telegram" lietotni, vēsta žurnāls "Der Spiegel".

"Es pats, es neesmu liels valstiskuma idejas cienītājs," 2014. gadā viņš sacīja laikrakstam "The New York Times".

Šobrīd Dubaijā ir adrese, kurā var vērsies tiesas pārstāvji vai izmeklētāji, taču izmeklētāji žurnālam "Der Spiegel" sacīja, ka nav jēgas tur vērsties, jo "Telegram" pārstāvji sakot, ka nakad nav saņēmuši atbildi no uzņēmuma.

No juridiskā viedokļa "Telegram" līdz šim ir bijusi "aklā zona".

Vācijas varas iestādes pieprasa "Telegram" pakļauties likumam

Vācijas Federālais tieslietu birojs, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas, ir uzsācis procedūru, lai sodītu lietotni "Telegram" par to, ka tā nav devusi informāciju par konkrētām personām varas iestādēm un nepiedāvā kriminālprocesa procedūru par noziedzīgu saturu, kā to pieprasa Vācijas likumi.