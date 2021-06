Latgalē un Zemgalē pieauguši zīdaiņu mirstības rādītāji

Mērot zīdaiņu mirstību pret 1000 dzīvi dzimušajiem, sarukums konstatēts trīs Latvijas reģionos - Rīgā, Pierīgā un Kurzemē. Lielākais kritums fiksēts Rīgā, kur šis rādītājs samazinājās no 3,1 līdz 2,6 gadījumiem, un Pierīgā, kur zīdaiņu mirstība saruka no 3,1 līdz 2,7 gadījumiem. Kurzemē savukārt kritums bijis tikai par 0,1, tādējādi rādītājam sarūkot līdz 3,8 gadījumiem.

Taču vairākos Latvijas reģionos zīdaiņu mirstība arī pieauga. To vidū ir Latgale, kur šis rādītājs audzis par 32% - no 5 gadījumiem 2019.gadā līdz 6,6 gadījumiem 2020.gadā. Zīdaiņu mirstība pieauga arī Zemgalē - ja 2019.gadā šis rādītājs bija 3,1, tad pērn - 4,3. Līdzīga tendence iezīmējusies arī Vidzemē, kur fiksēts pieaugums no 2,9 līdz 3,6 gadījumiem.