Ko nedrīkst pīt Jāņu vainagos?

Eksperte Aiva Bojāre norāda, ka Jāņu vainagu pīšanai kategoriski nedrīkst izmantot aizsargājamos augus. Viena no aizsargājamām sugām ir orhidejas – naktsvijoles, dzegužpuķes un dzegužkurpītes, Sibīrijas skalbes, jumstiņu gladiolas un citi krāšņi pļavu augi . To ievākšana ziedēšanas laikā ir īpaši nevēlama, jo novērš jauno sēklu izsēšanās iespējas un auga saglabāšanos.

Kā norāda eksperte, naktsvijoles nereti pārdod arī tirgos, kas ir kategoriski aizliegts. Sods par aizsargājamo augu izmantošanu, plūkšanu, iznīcināšanu vai pārdošanu var būt no 15 līdz 700 eiro.

Visas Latvijā sastopamās staipekņu sugas ir aizsargājamas un iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā, to izmantošana dekoratīviem nolūkiem ir aizliegta. Daudzi staipekņu dzimtas augi ir indīgi un satur dažādus alkaloīdus.

"Aizsargājamie augi arī ir Sibīrijas skalbe jeb Sibīrijas īriss, kas šobrīd krāšņi zied, jumstiņu gladiolas un pūķgalve, kas ir retāka, bet ļoti skaists augs koši zilā krāsā. Pūķgalve gan vairāk ir mežos sastopama, bet to noteikti nevajadzētu plūkt. Drudzenes jeb genciānas arī ir aizsargājamā augu suga, kas šobrīd krāšņi zied koši ziliem ziediem. Mežmalās šobrīd arī aug lielziedu uzpirkstīte," saka dabas eksperte.

"Visbiežāk plūc tos aizsargājamos augus, kas šobrīd krāšņi zied. Nevajadzētu plūkt arī visus indīgos augus, kas nav mazums. Ja ir šaubas par ieraudzītu krāšņu augu vai arī nav zināma informācija par to, tad labāk nepīt Jāņu vainagos un neizmantot tos," norāda Bojāre.

Augs sastopams mitrās, purvainās pļavās, purvos, grāvjos, upju un ezeru krastos. Pavasaros auga sakneņus bieži pēc ledus iešanas atrod Rīgas jūras līča piekrastē, kur tie nonāk pa lielākai daļai no Lielupes attekām, kur indīgais velnarutks vietām bagātīgi sastopams.

"No čemurziežu dzimtas augiem otrs indīgākais ir plankumainais suņstobrs, kas arī šobrīd zied. Šis augs visā savā krāšņumā un garumā ir indīgs. Īpaši indīga ir sula, kas var izraisīt arī letālus gadījumus. Parastā pļavā vai tīrumā plankumainais suņstobrs nav sastopams, taču tas var augt gar ceļmalām, dzelzceļa sliedēm un mežmalām," saka dabas eksperte.

Ir bijuši gadījumi, kad no šī indīgā auga saindējas bērni. "Spēlējoties, bērni kļūdas rezultātā ir sajaukuši suņu burkšķi ar plankumaino suņstobru," uzsver Bojāre.

"Indīgo augu saraksta augšgalā atrodas arī labi zināmais latvānis. Tas ir tik milzīgs, ka to nu gan cilvēki neplūks Jāņu vainagiem. Ja cilvēki ierauga milzīgu, vismaz metru augstu augu ar lielām, treknām lapām, tas viennozīmīgi ir latvānis.

Tādi, indīgie augi, kas šobrīd zied un ko cilvēki varētu iekārot Jāņu vainagam, ir arī gundegas. Tās mēdz pīt vainagos, bet tās ātri nozied. No gundegām nevar būt smagu saindēšanās, bet, ja ir jutīga āda, var gūt vieglus apdegumus un alerģisku reakciju.

Ko drīkst pīt Jāņu vainagos?

Ļoti brīnišķīgs materiāls, ko izmantot vainagos, bet ir diezgan nenovērtēts, ir gārsa. Tā aug katrā dārzā, tīrumā, ceļmalā. No gārsas ziediem var izveidot brīnišķīgu vainagu.

Ieteikumi vainaga pīšanā

Latvijas Dabas fonda padomi Jāņu zāļu vākšanai

Uzmanies no ērcēm. Tās var būt visur – arī Rīgas centra parkā. Lieto kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus arī tad, ja esi potējies pret ērču encefalītu. Staigājot pa pļavu, ir vērts ik pa brīdim paskatīties uz sevi un notraukt ērci, ja tā pamanīta. To vieglāk būs izdarīt, velkot gaišu un slīdīgu apģērbu.

Cieni cita īpašumu. Jāņu zāles ļoti labi var salasīt ceļmalās, upju un ezeru krastos, gar tīrumiem, protams, arī pļavās. Tomēr jāatceras, ka pļavas visbiežāk ir privātīpašums, tāpēc to apmeklējumu būtu korekti saskaņot ar īpašnieku. Ja viņu nezini, tad uzvedies pļavā pieklājīgi, neizmīdot un nepiemēslojot to.

Pin ozolu lapu vainagus. Ozoliem nekaitē tas, ka tiek ievākti atsevišķi zari vainagu darināšanai. Dari to rūpīgi, nozāģējot ozola zaru.

Meklē meijas. Meijas – jaunus bērziņus, apsītes, pīlādžus vāc pļavā vai atmatā, kas ir aizaugoša. To vākšana no šādām vietām nenodarīs pāri pļavai un bioloģiskai daudzveidībai. Apses un bērziņi ir koku sugas, kuras liecina par teritorijas aizaugšanu, bet pļavai ir jābūt atklātai! Meijām neņem bērziņus un apses, kuri ir regulārās rindās. Tas nozīmē, ka koki tur ir sastādīti speciāli.

Cieni dabu. Tā sniedz iespēju gan tikt pie krāšņa vainaga, gan arī vienkārši atpūsties, apguļoties vai staigājot pa to. Pasakies dabai, domājot par to, kā radīt mazāk atkritumus un nenomīdīt to, kā arī kurinot ugunskuru tikai tam speciāli paredzētajās vietās.