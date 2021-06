"No Lukašenko režīma puses atskan draudi - ja tiks pieņemti vieni vai otri lēmumi, tad sekos arī atbildes reakcija." Rinkēvičs komentē sankcijas pret Baltkrieviju

Savukārt, runājot par to, kādas varētu būt 5.sankciju paketes ietekme, ārlietu ministrs akcentēja, ka par to ietekmi varēs runāt tad, kad būs lielāka skaidrība par tiem uzņēmējiem, uzņēmumiem, indivīdiem, pret kuriem tās tiks noteiktas.

"No Lukašenko režīma puses atskan draudi,- ja tiks pieņemti vieni vai otri lēmumi, tad pēc tiem sekos arī atbildes reakcija. No tāda viedokļa raugoties, tāds bizness nav ilgtspējīgs. Redzot to dinamiku, kāda ir Latvijas sadarbībai ar Baltkrieviju, kur jau vairākus gadus atsevišķās nozarēs ir vērojama lejupejoša tendence, neatkarīgi no propagandas ietekme nebūs liela," pauda Rinkēvičs.