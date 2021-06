Baltkrievija neplāno vairs aizsargāt Eiropu no nelegālajiem migrantiem

"Tās (Rietumvalstis) šodien iekaucās. Ai, baltkrievi tās neaizsargā. Uz Lietuvu, Latviju un Poliju ir metušies tūkstošiem nelegālo migrantu. Tās prasa, lai mēs tās aizsargātu no kontrabandas, no narkotikām. No Atlantijas otras puses dzirdams signnāls: palīdziet, kā bija agrāk, aizturiet kodolmateriālus, lai tie nenokļūtu Eiropā.