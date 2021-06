Ko sola zvaigznes? Jūlija mēneša horoskops

Skorpions zina, ko grib un parasti to arī sasniedz. Lielisks laiks profesionālajai izaugsmei un kontaktu veidošanai. Var gan gadīties – kādi darbi sabremzējas un grūti to vezumu izkustināt. Tad liec pie malas un dari ko citu, jo Sīzifa akmeni pret kalnu velt nav vērts. Tāpat arī neiesaisties strīdos, ja kolēģi vai padotie skaidro attiecības. Ja to ievērosi, viss ies no rokas. Jābūt elastīgam un gatavam apgūt jaunas zināšanas. Tiešsaistē ir pieejami labi kursi un semināri, kur papildināt prasmes.