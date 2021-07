Atkal klāt īpaši karsta nedēļas nogale. Ja ierastais pārpildītās pludmales apmeklējums īpaši vairs nesaviļņo, vērts apdomāt kādu citu nodarbi, kuru ar draugiem vai ģimeni veicot, izbaudīt skaistās vasaras dienas. Varbūt dzejas lasījumi un meistarklases Vidzemes augstienē vai kārtīga ballīte Igaunijas un Latvijas pierobežā? Iespējams, vēsturisku kuģu apmeklējums tepat Rīgā?

Izstāde "Savvaļa" Jaundūķos

FOTO: Madara Gritāne

Vidzemes augstienē atrodamajos Jaundūķos – teritorijā starp Drustiem un Jaunpiebalgu – apskatāma mākslinieka Andra Eglīša iniciētā grupas izstāde "Savvaļa", kuru jūlijā papildinās vairāki publiski pasākumi, kas veidoti sadarbībā ar interneta žurnālu "Satori" un biedrību "Ascendum".

Šī ir "Savvaļas" izstādes otrā sezona, kuras ietvaros vairāk nekā 30 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas mākslinieki izstādījuši savus darbus pļavās, mežos, purvos un ezeros. Šīs vasaras laikā teritorijā notiek "Savvaļas darbnīcas" – dažādu žanru un jomu kultūras notikumu virkne.

FOTO: Teemu Korpela

3. jūlijā, sestdienā, plkst. 18.00 interesenti aicināti piedalīties kopīgā sarunā ar daļu no topošās Latvijas Mākslas akadēmijas Arhitektūras skolas veidotājiem – Austri Mailīti, Niklāvu Paegli, Tomu Kokinu un Antru Priedi. Vakara gaitā tiks apskatīti dažādi izaicinājumi un iedvesmas avoti, izstrādājot jauno izglītības programmu, un runāts par cilvēka un dabas attiecību pārskatīšanu caur arhitektūru.

Laikā no 6. līdz 10. jūlijam "Savvaļā" notiks skaņu mākslinieka, arhitekta Maksima Šenteļeva vadīta meistarklase, kuras uzmanības centrā būs mūzikas instrumentu izgatavošana no dabā sastopamiem materiāliem, skaņu karšu izveide un citi audiāli eksperimenti. Šajā procesā aicināts piedalīties ikviens, atkarībā no sev pieejamā laika – apmeklējot meistarklasi uz vienu, vairākām vai visām dienām, vienojoties par to individuāli. Meistarklases finālā – 10. jūlija vakarā – gaidāma publiska Šenteļeva un meistarklasē iesaistīto veidota performance. Pieteikties iespējams, sūtot ziņu Kitijai (kitija.vasiljeva@gmail.com).

Mēneša izskaņā – 24. jūlijā – notiks glezniecības plenēra noslēguma atzīmēšana ar "atvērto studiju" un "Satori" dzejas lasījumiem.

Par šiem un citiem gaidāmajiem notikumiem sīkāka informācija pieejama, sekojot līdzi jaunumiem "Savvaļas" sociālajos tīklos: Facebook (https://www.facebook.com/savvala.lv) un Instagram (https://www.instagram.com/savvala.savage), kā arī mājaslapā savvala.lv.

FOTO: Izstāde "Savvaļa"

No Rīgas izstādē var nokļūt gan ar auto (sekojot koordinātām 57°12'43.4"N 25°58'05.7"E vai Google Maps un Waze ierakstot nosaukumu "Savvaļas izstāde"), gan autobusu, braucot līdz pieturai "Jaundrusti".

Izstādes bāzē pieejama neliela bibliotēka-lasītava, brīvdabas virtuve, tēja un gumijas zābaki. "Savvaļa" pieejama bez maksas jebkurā diennakts laikā.

"Savvaļa" top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Igaunijas vēstniecības Rīgā, Vidzemes Kultūras programmas 2021, A/S "Latvijas valsts meži", A/S "Latvijas Nafta", A/S "Latvijas Finieris", SIA "Tikkurila", "Pernod Ricard", "Jameson" un Gatartas pansionāta atbalstu. "Savvaļas" organizatoriskie un informatīvie partneri ir interneta žurnāls "Satori" un biedrība "Ascendum".

Festivāls "Võnge" Igaunijas un Latvijas pierobežā

Netālu no Igaunijas un Latvijas robežas, Tervas pagasta Soglemagi, topošā Mulgi piedzīvojumu centra vietā 2. jūlijā un 3. jūlijā norisinās festivāls "Võnge", kurā uzstājas mākslinieki no Igaunijas un Latvijas, kā arī citām Eiropas valstīm.

Festivāla rīkotāju pārstāve Maija Skrējāne, uz skatuves varēs redzēt un dzirdēt Igaunijas māksliniekus, piemēram, "Lexsoul Dancemachine", "Rita Ray", "Lenna", "Puuluup" un "Erki Pärnoja", kā arī māksliniekus no visas pasaules, viņu vidū "L’Impératrice" un "S+C+A+R+R" no Francijas, "The Mauskovic Dance Band" no Holandes, "Jay-Jay Johanson" no Zviedrijas, kā arī Elizabeti Balčus, Reini Jauno un Tomu Grēviņu no Latvijas.

Trīs vēsturiski kuģi Andrejostā

Andrejostā no 4. līdz 9. jūlijam apmeklētājus gaida trīs vēsturisku burinieku - Pētera I fregates "Štandart", 17. gadsimta holandiešu jahtas "Libava" un zviedru pasta kuģa "Hjorten" precīzas kopijas.

Holandiešu jahta "Libava" rīdziniekiem ir pazīstama, jo tā katru vasaru parādās Rīgas jūras līcī. Kuģis ir veidots pēc Nīderlandes hajtu modeļiem.

Pētera I fregates "Štandart" kuģis ir būvēts kara nolūkiem. Kuģis parādījās vienlaicīgi ar Sanktpēterburgu 1703. gadā. Tieši ar šo kuģi Baltijas jūras fllote sāka savu vēsturi.

Jaunmoku pilij - 120!

No 2. līdz 4. jūlijam Jaunmoku pils aicina izbaudīt vasaras pilnbriedu ikgadējos Dārza svētkos! Atzīmējot pils 120. jubileju, ar tematiku "…dabiski…", aicinām ikvienu apmeklēt jubilejas izstādes, ekskursijas pils parkā, piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt muzikālas performances un citus svētku pārsteigumus!

Šogad Jaunmoku pils aicina ikvienu sajust dabu un dabiskumu – tā klātbūtne jūtama gan Kurzemes pakalnu ieskautajā pils apkārtnē, gan pils interjera salonos, kuros caurvijas jūgendstila dabas motīvi.

120. jubilejas svētki tiks atklāti 2. jūlija pievakarē no plkst. 18:00 ar gleznotāja Andra Vītola un arhitekta Andra Vītola darbu izstādi “Divi Andri. Divi Vītoli” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Kokapstrādes katedras studentu diplomdarbu un kursa darbu izstādi.

Svētku kulminācijas diena, 4. jūlijs, īpaši veltīta dabas un vēstures mīļotājiem. No plkst. 11:00 pils parkā norisināsies Tērvetes dabas parka, Kalsnavas arborētuma un Vijciema čiekurkaltes aktivitātes, kurās līdzdarboties varēs gan liels, gan mazs. Pils parkā norisināsies arī gleznotāju plenērs, bet mūzikas baudītājus priecēs Lūznavas muižas deju kopas un vīru kora “Silvicola” svētku sveicieni.

Sestdien un svētdien Jaunmoku pilī no plkst. 11:00 – 16:00 darbosies amatnieku tirdziņš, kur varēs iegādāties gan dažādus gardumus, gan noderīgas lietas visai ģimenei. Ikviens interesents un kafijas baudītājs varēs sajust jaunas smaržas un garšas, vērojot ozolzīļu malšanu un baudot zīļu kafiju. Meža muzejā visas dienas garumā varēs vērot vēsturisko kino, bet pils parkā Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētās tradicionālās “Vēsturisko parku un dārzu dienas” ietvaros būs apskatāmas skaistās un krāsainās jūgendstila krāsu dobes.

Jaunmoku pils FOTO: Publicitātes foto

"Rīgas Ritmi 2021"

Jau no 30. jūnija vairākās galvaspilsētas vietās norisinās Starptautiskais improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāls "Rīgas Ritmi 2021".

Festivāla 21. izlaidumā piedalīsies gan ārzemju zvaigznes, gan vietējie mākslinieki. Koncerti notiks VEF kultūras pilī, mūzikas namā "Daile", "Jersika Records Stage" mākslas centrā "Noass" uz AB dambja, kā arī kultūrtelpā "M/Darbnīca" fon Stricka villas kvartālā.

Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi e-dziesmusvētku formātā

No 2. jūlija līdz 31. oktobrim e-dziesmusvētku formātā norisināsies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi.

Dziesmu svētki attālinātā formātā notiks, lai ikviens bērns un jaunietis, kurš līdzdarbojies svētku procesā vairāku gadu garumā, varētu atspoguļot savu veikumu video formātā.

Svētku kopējo programmu veido dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Tās tiek filmētas un translētas Latvijas Televīzijas (LTV) un citās digitālajās platformās.

Jebkurā svētku norisē varēs piedalīties dalībnieki no viena līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam. Svētku svinēšanas laikā tikšot ievērota "burbuļa" stratēģija, kā arī svētki norisināsies ārā pēc iespējas tuvāk dalībnieku dzīvesvietai. IZM piedāvā, ka dziesmu un deju svētku laikā šogad nenotiks centralizēti mēģinājum un nebūs paredzēts garš mēģinājumu process. Tāpat bērnu nometnēs kolektīvi varēs veidot videoierakstus, savukārt pie labvēlīgas epidemioloģiskās situācijas septembrī vai oktobrī varētu notikt kāda svētku norise klātienē.

Koncertu videostāsti, norišu videoklipi, intervijas, virtuāli sveicieni, montēti sižeti, LTV un Latvijas Radio (LR) papildus satura raidījumi tiek atspoguļoti plašākai sabiedrībai caur masu medijiem, tajā skaitā vietnē "www.nacgavilet.lv", bet notikumus vēsturei dokumentēs elektroniskie plašsaziņas līdzekļi.