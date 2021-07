Dienas laikā šis ieraksts no mūziķa "Facebook" profila pazuda, bet viņa profils vietnē uz 30 dienām ticis bloķēts. Par notikušo sašutusī Liene Kiviča bildi nu ievietojusi savā profilā, pie tās rakstot, ka nesaprot, kā "šī ģimenes bilde pie jūras var neatbilst kaut kādām "Facebook" vadlīnijām un politikai, kā arī, ka jābūt slimam, lai te kaut ko izlobītu".

Kad bērns sasniegs apzinātu vecumu, viņam var rasties iebildumi, ka vecāki ar bildēm dalījušies. Protams, vecāki ir bērna likumiskie pārstāvji, arī aizstāvji. No otras puses - fizisko datu aizsardzības likumā noteikts, ka personas datus drīkst publicēt tikai ar personas piekrišanu, bet, tā kā bērns to īsti apzināties un apstiprināt nevar, atbildību nes vecāki un rodas tāda kutelīga situācija.

"Bērns, kā mēs zinām, ir jāaudzina no pirmā mirkļa.

Pa pliko nevar nekad. Citādāk ir, ja maina autiņbiksītes, kaut gan arī to pieklājīgs vecāks pamanīsies darīt no svešām acīm prom. Joprojām neviens nav izmainījis cilvēku intīmās zonas, intīmās attiecībās un savu intīmo darīšanu kārtošanu privāti, nevis citu acu priekšā. Nesen lasīju, ka sievietes kaut kur ārvalstīs ir neizpratnē par to, ka vīrietis ar kailām krūtīm var staigāt, kamēr sievietes - nē. Tas ir cits stāsts. Tāpat arī šodienas tendences atkailināties. Viss, kas ir moderns, nenozīmē, ka visiem un visās attiecībās ir pieņemami. Ne viss, kas ir modē, ir stilīgs. Tāpat ir jāpadomā, ka kādam varbūt nav īpaši patīkami atrasties starp kailiem vai puskailiem bērniņiem.