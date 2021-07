Magone nāk klajā ar viedu padomu, kā izdzīvot laukos

"Kā saka - viss ir atrodams tepat, mums līdzās. Nav jāskrien nekur un jāmeklē pa 30 un 40 eiro tie māla vai plastikāta podi. Viss ir pa rokai, tikai reizēm ir neredzams un mētājas. Ej un salasi, kas tev sētā ir, un tad var skatīties, ko no tā visa var uztaisīt! Protams, varbūt sievietes vienas to nevar, nemāk un nesaprot - ja ir veicies ar māksliniekiem mājās, tad ir super! Tikai uz priekšu un darām!" saka saimniece, piebilstot, ka tieši viņas vīrs Žanis pēc mīļotās pasūtījuma veidojis puķu podus no riepām.