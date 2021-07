"Jebkurai uzvedībai ir savi iemesli un mērķi."

"Ja runājam par konkrētas leksikas lietošanu, bērni jau paši šos vārdus no zila gaisa neizvelk.

Viņi to vienu reizi izdzird un tad atkārto, jo tas vecākos izraisa reakciju. Jebkurai uzvedībai ir iemesli un mērķi, ko viņi vēlas sasniegt. Tētim varbūt šis vārds "izspruka", bet, ja to pasakot bērnam, visi pievērsīs uzmanību, viņš izmantos iespēju to dabūt. Tā ir vēlamā reakcija.