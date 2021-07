"Jums neinteresē jaunieši, jūs interesē nauda." Rojs Rodžers vēršas pret Petraviču un skarbi izsakās par mobinga kampaņām

"Visi jau zina, kādu mobingu es esmu piedzīvojis. Visi to zina, jo esmu par to runājis daudzas reizes. Tāpēc ir kaut kādas valsts kampaņas, kur viņi aicina mani runāt par mobingu un kā to apturēt skolās. Pirms diviem gadiem bija kampaņa "Neklusē", kura cīnījās pret mobingu. Tur bija piesaistīti dažādi ministri un man sūtīja sadarbības e-pastus, kuros viņi gribēja, lai es runāju par mobingu, bet es nekad nepiekrītu šīm lietām, jo vienmēr apakšā slēpjas kaut kas "slidens" un tā vienmēr arī ir," sacīja Rojs.