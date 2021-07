Skandalozais reperis Morgenšterns neparastā veidā bildinājis mīļoto sievieti

"Mēs bieži runājām par ģimeni un kāzām. Es zināju, ka mums drīz jāprecas. Es gribēju, lai šis brīdis būtu patiešām īpašs, smieklīgs, gaišs, negaidīts. Es gribu romantiku! Un man nav kauns to atzīt! Es sapratu, ka attiecībās ar ģēniju būs kas īpašs, un biju gatava tam. Es saņēmu to, ko vēlējos, kaut arī to neprasīju. Es tevi mīlu!" Dilāra rakstīja savā "Instagram" kontā.