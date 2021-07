Sākušies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi pašvaldībās

Notikuma laikā svētku auto no šodienas līdz 29. jūlijam ieradīsies katrā no 43 Latvijas pašvaldībām. "Saulesvijas" ceļš dalās vairākos posmos - pirmais posms būs no 12. jūlija līdz 14. jūlijam, kad svētku auto brauks pa Kurzemi, sākot ar Kuldīgu, Jūrkalni un Ventspili. Nākamajā dienā, 13. jūlijā, svētku auto ieradīsies Liepājā, Grobiņā, Saldū, bet 14. jūlijā - Talsos, Rojā, Engurē, Tukumā, Kandavā, Dobelē.