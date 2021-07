"Nozare uzkarst." FDP vadītāja komentē valsts Covid-19 krīzes laikā būvniecības nozarei sniegto atbalstu

Šteinbukas vērtējumā, Latvijas valdības darbs pirmajā pandēmijas vilnī bijis labs, ņemot vērā lielo nenoteiktību, kādā strādāja visas pasaules valdības. Valsts atbalsta līmenis ekonomikai pandēmijas pirmajā vilnī 2020. gada pavasarī bija 1,29 miljardi eiro jeb 4,4% no IKP, bet otrajā vilnī - 2020. gada rudenī un 2021. gadā, kas vēl nav beidzies, valsts atbalsta līmenis sasniedzis 3,45 miljardus eiro jeb 11,3% no IKP.

Viņas skatījumā, viens no būtiskākajiem lokālajiem inflācijas riskiem, kam valdībai vajadzētu pievērst uzmanību, ir saistīts ar būvniecības nozares pārkaršanu, jo jebkuras nozares pārkaršanas sekas ir straujš izmaksu un cenu kāpums.

Kā atzīmējusi Šteinbuka, līdz 2020. gadam būvniecības nozares īpatsvars ekonomikā vidēji bija 6% no IKP, un vēsturiskie dati liecina, ka periodos, kad nozares īpatsvars ir zem 6% no IKP, cenu pieaugums nozarē ir mērens un nepārsniedz 2% gadā. Savukārt, ja būvniecības nozares īpatsvars pārsniedz 6% no IKP, arī cenu pieaugums bijis daudz būtiskāks - vairāk nekā 6% gadā.