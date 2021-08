Bērni pieauga, attiecības sevi izsmēla - "parastais stāsts"

"Tiesnesei tika iesniegts faktu savirknējums, lai tiktu pierādīta šī emocionālā vardarbība, kaut vai bāriņtiesā skaidri un gaiši tika pateikts, ka bērnu gadījumā šī emocionālā vardarbība vispār nav pierādāma. Tur bija kādi seši vai septiņi apgalvojumi, kas puse nebija pareizi," stāsta vīrietis. Jautāts, lai min piemērus no šiem nepatiesajiem apgalvojumiem, Raimonds norāda, ka viens no tiem bija, ka "viņš nāks šeit un ar savu jauno draudzeni dzīvos". "Es nekad tā neesmu teicis, tāpat tiesā divas vai trīs reizes tika sniegti video pierādījumi, kur sievai policisti jautā, vai es tiešām tā esmu teicis, un viņa atbild, ka īsti nē, bet tiesnese tos neskatīja, jo viņai tas nav jādara regulējuma ietvaros, jo šo lēmumu [par vardarbību] nevar atcelt pēc būtības.

Vīrietis pauž, ka viņš īsti neizprot, kas tad īsti skaitās emocionālā vardarbība. Viņš min piemēru no savas pieredzes, kad vienā no sēdēm tiesnese viņam uzdevusi jautājumu: "Vai tā ir taisnība, ka jūs savu sievu pirms diviem gadiem nepaņēmāt līdzi uz Jaungada svinībām?"

Jā, kā izrādās, Raimonds jau bija uzsācis jaunas attiecības. Viņš vēlreiz atkārto, ka viņa un sievas jebkāda veida romantiskās attiecības bija beigušās jau daudzus gadus pirms šķiršanās. "Ar to arī viss sākās - emocijas un aizvainojums. Normālas dzīves mūsu vidū pēdējos gadus nebija, tā kā tas bija tikai laika jautājums un neviens to arī negrasījās slēpt."

Vīrietis uzsver, ka jūtas iedzīts stūrī tiesu sistēmas priekšā un uz jautājumu, ko vēlas panākt no tiesas procesa, smejoties bilst: "Mieru uz pasaules." Raimonds norāda, ka viņš ir gatavs cīnīties un pierādīt to, ka arī vīrieši cieš no vardarbības, īpaši emocionālās un atkārto, ka ir viens no tiem.