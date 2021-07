Jeronims Miļus, Atis Ieviņš un Andris Ērglis ar roka klasiku pieskandinās “Lielo dzintaru”

Koncerts sniegs spilgtu atskatu septiņdesmito, astoņdesmito un deviņdesmito gadu roka un smagā metāla mūzikā. Klausītāji dzirdēs tādas kompozīcijas kā grupas "Deep Purple" "Smoke on the Water", zviedru rokgrupas "Europe" dziesmu "The Final Countdown", grupas "Kansas" "Dust in the Wind" un citus hitus. Tikmēr Liepājas Simfoniskais orķestris tos iekrāsos jaunā, krāšņā skanējumā.