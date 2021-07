Zinātnieks skaidro, kā var zināt, ka tik ātri izstrādātas vakcīnas ir efektīvas un drošas

Te ir tas, ko es uz šiem jautājumiem atbildēju ģimenes sarunā pirms dažām dienām. Visa informācija no kvalitatīviem informācijas avotiem (lielākoties, angļu valodā), no manis paša tikai veids, kā tā sastrukturēta un izklāstīta.

Biotehnoloģija ļauj vakcīnas izstrādāt ātrāk

1980.-to gadu beigās zinātnieki sāka strādāt pie mākslīgām vīrusveidīgām daļiņām, kas nonākot mūsu ķermenī, izdara kaut ko vajadzīgu. Pirmie soļi bija ļoti sarežģīti. Bet 30 gadu laikā zinātnieki saprata, kā izveidot fragmentu no vīrusa ģenētiskā koda un ielikt to tauku apvalkā, lai cilvēka imūnsistēma radītu imunitāti pret to vīrusu, no kura ņemts šis ģenētiskā koda fragments.