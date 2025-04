Tiesa atceļ darījumu, pilnvarniecei pārdodot sev īpašumu par 21 reizi mazāku cenu

Sieviete atsaucās uz prasītāja solījumu atstāt nekustamo īpašumu viņai, kā arī uz to, ka veikusi ieguldījumus īpašumā un to, ka viņas rīcība nav ļaunprātīga, kā arī to, ka pirkuma maksa var būt atkarīga no pušu personiskām attiecībām.