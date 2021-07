Kaut gan tirgotāji tiek aicināti ņemt pretī arī bojātu naudu, ja vien ir saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība, un no banknotes palikusi vairāk nekā puse, ir gadījumi, kad tirgotāji uzskata, ka naudas zīme ir pārāk bojāta, un atsakās to pieņemt. Un viņiem šādas tiesības ir.

Ko darīt šādos gadījumos?

Kādā stāvoklī banknote drīkst būt?

Lai apmainītu bojātu eiro banknoti, pāri palikušai banknotei jābūt lielākai nekā 50% no veselas banknotes. Ja atlikums ir dažādos gabalos – tiem visiem jābūt no vienas banknotes. Ja nauda degusi, to var apmainīt arī tad, ja pāri no banknotēm palicis mazāk par pusi, taču būs jāpierāda, ka šāda nauda pirms ugunsnelaimes tiešām bijusi. Katru tādu gadījumu eksperti vērtē individuāli.