Samanta Tīna neizpratnē, ieraugot sevi Baltkrievijas festivāla "Slāvu bazārs" mājaslapā

"Starptautiskais mākslas festivāls, kā to sāka saukt šajā gadā, ir kļuvis par svarīgu valsts notikumu un ir saņēmis efektīvu valsts prezidenta Aleksandra Lukašenko un valdības atbalstu," vēstīts festivāla mājaslapā.

Tīna šādu informāciju noliedz, sakot: "Ir parādījusies informācija, ka es braukšu koncertēt uz Baltkrieviju. Tās ir absolūtākās muļķības. Mani nav neviens uzrunājis, es to neesmu plānojusi. Es to neatbalstu, ņemot vērā šī brīža situāciju. Kāpēc tā ir atgadījies? Jo mana bilde ir ievietota viņu mājaslapā starp dalībniekiem, kuri ir piedalījušies šajā festivālā. Es piedalījos 2012. gadā. Šobrīd cenšos sazināties, lai šī bilde tiktu izņemta, jo es uz turieni neplānoju braukt. Arī šī gada pārstāve, kas bija plānojusi pārstāvēt valsti, ir atteikusies no dalības, tādā veidā paužot savu attieksmi. Es viņu atbalstu un ieteiktu jums darīt tieši tāpat."