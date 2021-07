Nīderlandes jaunuzņēmums radījis transportlīdzkli, kas klāts ar saules paneļiem

Tas, ka pasaulē netrūkst jaunuzņēmumu, kuri ir apņēmības pilni izstrādāt un laist ražošanā perspektīvus mobilitātes līdzekļus, tai skaitā elektromobiļus, nav jaunums. Bieži vien pat ar vērā ņemamām investīcijā ideja paliek tikai idejas līmenī vai iesprūst projekta sākuma stadijā. Ar nīderlandieša Leksa Hefslota jaunuzņēmumu "Lightyear" varētu būt citādāk un jau 2022. gada pirmajā pusē varētu startēt ar Saules paneļu elementiem klāta elektroauto sērijveida ražošana.

Par Lightyear One nodēvētais auto, kura virsbūvi klāj speciāli elementi, kas saules staru ietekmē ģenerē elektrību, mazina atkarību no uzlādes stacijām un tādējādi apiet vienu no elektromobiļu problēmām. Tā vietā Lightyear One spējot ilgstoši iztikt ar visparastāko mājsaimniecības rozeti un Saules gaismu vien. Un tas nozīmē, ka atkarībā no reģiona, kur auto tiek lietots, tas ļoti ilgstoši var vispār iztikt bez uzlādes ar vadu.

Automašīnas provizoriskā, uzņēmumā solītā gaitas rezerve jeb sniedzamība ir 725 kilometri, kas saulainā dienā var pieaugt līdz 800 kilometriem. Izklausās gandrīz neticami, tomēr One prototipa izmēģinājumos gūts apliecinājums, ka teorētiskais sniedzamības rādītājs nav no gaisa pagrābts. Proti, maskēts Lightyear One prototips Aldenhovenes testu poligona ovālā ar vienu uzlādes reizi spējis nobraukt 710 kilometrus.

Mašīnas konstantais ātrums izmēģinājumā bija 85 km/h, bet tā enerģijas patēriņš atbilda 8,5 kWh/100 km. Salīdzinājumam - citi šobrīd iegādājamie elektroauto atkarībā no izmēra tērē 16 - 20 un pat vairāk kilovatstundas uz 100 kilometriem. Vācu izdevums auto motor und sport, piemēram, norāda, ka Tesla Model 3 lieljaudas versija žurnāla testos vidēji tērēja 23,5 kWh, bet Polestar 2 - pat 28,4 kWh.

Saules bateriju elektroauto Lightyear One FOTO: lightyear

Lightyear One sniedzamībai par labu nāk cieši viens pie otra uzstādītie Saules bateriju moduļi. Tie klāj priekšējo pārsegu, jumtu un bagāžnieku, un uzlādi veic nepāraukti. Tās maksimālā jauda supersaulainā dienā ir 1250 vati, bet, ja laiks ir apmācies, var izmantot ne tikai 230V rozeti, kas 12 stundu laikā uzlādē enerģiju 400 nobraukšanai, bet arī ātrās uzlādes stacijas ar līdz pat 60 kW jaudu.

Saules bateriju elektroauto Lightyear One FOTO: lightyear

Par jaudu runājot. Lightyear One nav superauto, kā Tesla Model S Plaid, kam 3 sekundes līdz simtam jau ir daudz. One ar saviem četriem nelielajiem elektromotoriem riteņu rumbās paātrinās nepilnās 10 sekundēs, kas nav maz, taču jāatceras, ka šī auto galvenā priekšrocība ir efektivitāte un autonomija.

To cita starpā panāk ar aptuveni 1300 kg svaru un aerodinamisku virsbūvi. Tā ir izgatavota no dažādiem svaru taupošiem materiāliem, garumā sasniedz gandrīz piecus metrus un augstumā - 1,4 metrus. Zemās virsbūves un augstā klīrensa dēļ vietas gariem cilvēkiem nav īpaši daudz, toties bagāžnieks ir milzīgs - 780 līdz 1701 litrs atkarībā no aizmugurējās atzveltnes stāvokļa.

Saules bateriju elektroauto Lightyear One. FOTO: lightyear