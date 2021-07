Sandija Vīgante pēc iekļūšanas autoavārijā atklāj jaunumus par savu veselības stāvokli

Vīgante skaidroja, ka viņas mašīna aizlidoja pa gaisu, un drošības spilvens iesitās sejā. "Domāju, ka zaudēšu samaņu, bet redzēju, ka no mašīnas sāk nākt dūmi, sapratu, ir jātiek ārā. Zaudēju dzirdi, ausīs skanēja nenormāla džinkstoņa, bet es spēju izkāpt no mašīnas," sacīja Sandija. Man klāt stāvēja sargeņģelis, jo, kā stāstīja medicīnas darbiniece, parasti šādās avārijās cilvēks pats neizkāpj no automašīnas. Viss arī var beigties letāli," piebilda dziedātāja.