"Tad kam uzticēties?" Samanta Tīna sašutusi par zilumu pēc asins analīžu nodošanas

"(..) Es nekad neesmu slēpusi, ka man no šīm lietām ir bail, panika un viss pārējais. Es vienmēr par to brīdinu māsiņu. Teica, ka viss būs kārtībā, bet to, ko es ieraudzīju šodien no rīta, kad noņēmu plāksteri, es biju reāli šokā. Likās, ka pasāpēja, kā parasti, bet rezultāts ir tāds," sacīja Samanta Tīna, norādot uz savu roku, uz kuras izveidojies zilums.