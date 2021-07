"Mani nebūs iespējams pārliecināt, tikai piespiest." Latvijas iedzīvotāji skaidro, kāpēc nevēlas potēties pret Covid-19

"Un tā arī ir, ka pēc vakcinācijas ir vieglāk. Es vēlos, lai pie mums visi ātrāk tiktu ar to galā, tāpēc es to darīju. To, ko man ieteica valdība. Principā, ko tagad rekomendē visā pasaulē. Vienkārši gribas atgriezties ātrāk pie normālas dzīves," atzīst Jānis.