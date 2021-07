Neilgi pēc pašvaldību vēlēšanām mandātu nolikuši vismaz 12 pašvaldību deputāti

Rēzija Kalniņa startēja Mārupes novada domes vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta. Viņai plusiņu ievilka 171 vēlētājs, kas ļāva no 12. vietas sarakstā pakāpties uz trešo un iekļūt domē. Tomēr jau otrajā domes sēdē aktrise iesniedza iesniegumu par pilnvaru nolikšanu.

Savukārt Saldus novadā mandātus nolikuši trīs no 15 deputātiem – Krista Vīndedze un Ginta Andersone no Latvijas Zaļās partijas un Ilze Kļava no Nacionālās apvienības. Visos gadījumos deputātes ieņēmušas amatus pašvaldībā, ko ar deputāta darbu apvienot nevar. Piemēram, Kļava deputāta amata vietā izvēlējusies turpināt vadīt Saldus pagasta pārvaldi.