Paškeviču pāris "Jaunās paaudzes" pasākumā "paspīd" kā vakcīnu noliedzēji. Sociālantropologs par kaitējumu, ko var nodarīt "harismātiski reliģiskie līderi"

"Atcerieties, ka ir arī trešā puse, kas visu var aplūkot no malas. Vai bija izvēle? Jā, protams, mums bija izvēle. Man piedāvāja koncertus, kur man bija jābūt vakcinētam un jāuzrāda Covid-19 sertifikāts. Es atteicu brīnišķīgu koncertu, kas tolaik manai ģimenei finansiāli palīdzētu.

Es teicu nē un paskaidrošu kādēļ - kad es runāju ar cilvēkiem, es redzu, ka 80% gadījumu ir cilvēki, kurus virza bailes. Viņus virza bailes no darba devēja, bailes pazaudēt draugus, bailes pazaudēt sabiedrību sev apkārt un komunikāciju ar citiem. Mēs ar sievu nekad neesam bijuši atkarīgi no cilvēkiem, mēs esam bijuši atkarīgi no Dieva," sacīja Deniss Paškevičs.