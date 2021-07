Dzīvoja ilgi un laimīgi – tas nav stāsts par viņām. Šīs meitenes izveidoja veiksmīgu karjeru modeļu biznesā. Viņu attēli rotāja glancēto žurnālu vākus, un viņām bija noslēgti vairāku miljonu dolāru vērti reklāmas līgumi. Taču liktenis bija lēmis citādāk. Šīs sievietes aizgāja no dzīves, atrodoties slavas virsotnē. Kas bija šīs modeles un kāpēc viņu dzīvesveids, kas līdzīgs pasakai, tomēr nebeidzās laimīgi, vēsta ziņu kanāls "5-tv.ru".

Džia Karandži aiziet mūžībā 26 gadu vecumā

Džia bija viena no pasaulē pirmajām supermodelēm līdzās Dženisai Dikinsonei un Tairai Benksai. Viņa pasaulē nāca 1960. gadā Filadelfijā. Pēc skolas beigšanas 17 gadu vecumā viņa devās uz Ņujorku. Jauniete ļoti strauji ieguva popularitāti un modeles karjeru izveidoja, pateicoties savai neparastajai ārienei. Džiai Karandži bija itāļu un īru saknes.

Neraugoties uz lielo pieprasījumu modeļu biznesā, Džia jutās vientuļa un viņai bija šaurs paziņu loks. 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā modē ienāca narkotikas un naktsklubi. Modele bija bieža viešņa leģendārajā klubā "Studio 54", kur valdīja brīvi uzskati un izlaidīgi dzimumsakari. Džia, tāpat kā citas tā laika slavenības, sāka aizrauties ar nelegālām vielām, bet pēc Vilhelmīnas Kūperes nāves, viņa sāka lietot smagās narkotikas, lai atbīvotos no stresa.

Sasniegusi milzīgus panākumus modes pasaulē, Džia 1981. gadā nolēma ieturēt pauzi karjerā, lai izārstētos no narkotisko vielu atkarības.

1981. gadā viņa paņēma pauzi, lai tiktu galā ar savu atkarību, taču nespēja. Pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem atgriezties modes pasaulē, modele to pameta 1983. gadā. Džia izgāja rehabilitācijas kursu, pieteica bankrotu un dzīvoja no bezdarbnieka pabalstiem. Tāpat arī viņai vairākkārt bija problēmas ar likuma ievērošanu.

1984. gadā jaunā sieviete atgriezās dzimtajā Filadelfijā un sāka strādāt par kasieri vietējā universālveikalā. Taču 1985. gadā atkarība atgriezās un pastirpinājās. Pēc gada Džia nokļuva slimnīcā ar pneimonijas simptomiem. Analīzes uzrādīja, ka viņa ir slima ar AIDS. Par to burtiski kliedza viņas ķermenis, kas kādreiz spēja nopelnīt miljons dolārus, bet nu bija klāts vienās čūlās.

Ruslana Koršunova izkrīt pa 9. stāva logu

Ediju Sedžviku vīrs atrod mirušu

Edija piedzima ietekmīgā ģimenē Santabarbarā 1940. gadā. Viņas radinieks bija viens no tiem, kas parakstīja ASV Neatkarības deklarāciju. Tāpat viņas dzimtā ir bijuši ģenerāļi, kultūras darboņi un filantropi. Edija gāja tēva, tēlnieka Frensisa Sedžvika pēdās un pabeidza Kembridžas universitātes Mākslas fakultāti.

Vēlme pēc aizliegtajām vielām nogalināja Ediju Sedžviku. 1965. gadā Edijas atkarības dēļ mūza un mākslinieks pārstāja tikties. Jaunās sievietes veselība strauji pasliktinājās un pēc dažiem gadiem viņa atgriezās pie ģimenes Kalifornijā. Viņa izgāja ārstniecības kursu vairākās psihiatriskajās klīnikās. 1969. gada augustā viņu ievietoja slimīcas psihiatriskajā nodaļā pēc tam, kad policija bija viņu aizturējusi par narkotiku glabāšanu. No atkarības Edija ārstējās līdz pat 1971. gadam.

1971. gada 15. novembrī Edija bija uzaicināta uz modes skati Santabarbaras muzejā. Skates laikā kāds no viesiem, kas bija alkohola reibumā, aizvainoja Ediju, nosaucot viņu par narkomāni. Tobrīd jaunā sieviete, atkarību izraisītajā dzīves lejupslīdē, lietoja pretsāpju līdzekļus. Nākamajā dienā Edijas vīrs Maiks Posts atrada viņu mirušu. Policija konstatēja, ka Edija Sedžvika ir izdarījusi pašnāvību. Viņai bija tikai 28 gadi.

Zbarska aizmieg mūžīgā miegā no miega zāļu pārdozēšanas

Viņa iepazinās ar žurnālistu Kostju no Dienvidslāvijas. Vīrietis izmantoja modeli, lai sasniegtu savus personiskos mērķus. Viņš uzrakstīja skandalozu grāmatu "100 naktis ar Regīnu Zbarsku", kurā tika aprakstīti intīmi mirkļi no abu privātās dzīves, modeles sakari ar Centrālās komitejas locekļiem un citu modeļu nosodījums. Pēc grāmatas iznākšanas modele trīs reizes centās izdarīt pašnāvību. Regīna Zbarska aizmiga mūžīgā miegā 1987. gadā 52 gadu vecumā no miega zāļu pārdozēšanas.