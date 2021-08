"Man nav ļauts satikt meitas. Man nav iespēja viņām piezvanīt, jo es esmu bloķēts viņu telefonos. Viņas nedrīkst zvanīt man. Pusi no jūnija mēs nodzīvojām šeit, kur mēs dzīvojam ar Lieni. Viss bija kārtībā. Tagad pēkšņi mamma kaut kādā veidā izskalojusi meitenēm smadzenes un viņas nedrīkst vairs man zvanīt un satikt mani," sacīja Kivičs.

Madara Kiviča vietnē "Instagram" pārtrauca klusumu un skaidroja situāciju no savas puses.

Neattaisnošos, jo nav par ko, bet padalīšos atklāti, ar kādām metodēm tiek sagrozīta informācija, par aizklātām sarakstēm un "supermīlošajām" pamātēm, kā tiek smalki manipulēts ar bērniem, kā tiekam vajāti nakts stundās, kā draud ar 90. gadu reketieriem, un kā mēs jūtamies pēdējā mēneša laikā. Kādēļ šis viss? Jo man apnika visu laiku pielāgoties, piedāvāju objektīvu risinājumu un sāku prasīt no otra vecāka reālu atbildību, nevis tikai izklaidi.

Pēc vakardienas mēs piedzīvojām emocionāli smagāko brīdi, kāds bijis pēdējā mēneša laikā. Redzēt, kā mana mīļā meitiņa histēriski raud no tā, ka tētis nemitīgi raksta un neliekot mieru.

Šorīt pamodos un aizejot pie meitenēm, jaunākā meita lūdz māsai, lai bloķējot viņas telefonā tēti, jo viņa nevēloties vairs tādu dienu kā vakar. Viņai tas ir tik smagi. Tēvs var nedzirdēt mani, var melot un pārveidot manis sacīto, rakstīto, bet kādēļ tēvs klaji ignorē meitu lūgumu netraucēt un tiesības uz privātumu? Pasniegt, ka meitām esot noņemti telefoni, ka viņas tiekot sodītas un iebiedētas - ko? Lai izkliedētu šos melus, man kā mammai jāspiež, lai meita paceltu telefonu, kad tētis zvana, lai gan viņa to nevēlas un paceļot noliek telefonu uz dīvāna, lai neredz viņas seju.

Vai patiesi mīloša vecāka galvenie rūpju izrādīšanas veidi ir tikai izklaide? Kā paliek ar izglītību, kur nevienu reizi šo gadu laikā skolā nav painteresējies par to, kā meitām klājas. Vēl precīzāk - no reizēm, kad meitas ciemojušās pie tēta, saņemti vairāki zvani no audzinātājām par neizpildītiem darbiem, kavētu skolu. Mums bija jāatgūst iekavētais.